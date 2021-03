Elodie e Fedez vs la Lega che blocca la legge Zan contro l'omofobia

La cantante si è sfogata sull’argomento sui suoi social network, pubblicando le proprie considerazioni. L'artista si è spesso schierata in difesa dei diritti delle persone Lgbtq. Oggi l'ufficio di presidenza della commissione Giustizia di Palazzo Madama è stato annullato, rinviando la riunione prevista per queste ore sul ddl Zan.

"Siete indegni, questa gente non dovrebbe essere in Parlamento”, ecco le parole che la cantante Elodie ha utilizzato sui suoi social network contro la Lega a causa dell'atteggiamento ostile nei confronti della legge Zan.

"Questa gente non dovrebbe essere in Parlamento, questa gente è omotransfobica", aveva affermato l’artista Elodie sui propri canali personali, nelle stories di Instagram, riferendosi alla Lega.

E, dopo di lei, anche Fedez è intervenuto nel dibattito, pubblicando una serie di Stories a tema in cui prende posizione sul disegno di legge.

Nella giornata di oggi in Senato si sarebbe dovuto inserire in calendario, in commissione Giustizia, l’esame della legge contro l'omofobia firmata dal deputato dem Alessandro Zan.



Tuttavia l’ufficio di presidenza è stato annullato poiché la commissione, presieduta dal leghista Andrea Ostellari, deve esaminare il ddl sull'Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza Covid.

Il risultato quindi è stato quello del rinvio della riunione prevista per questa sera sul ddl Zan.