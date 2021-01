Coronavirus in Italia e nel mondo: le notizie del 2 gennaio. LIVE

L'azienda che produce il vaccino con la Pfizer lancia l'allarme: "Se altri vaccini non saranno approvati subito in Europa da soli non riusciremo a coprire le dosi richieste". Dubbi sulle riaperture previste il 7 gennaio. Tecnici e governo al lavoro per decidere i colori delle Regioni. Il tasso dei positivi su tamponi sale al 14%. Cresce anche l'RT. Sempre alto il numero delle vittime, 462 in 24 ore