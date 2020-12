Dal 31 dicembre al 6 gennaio, con la sola eccezione di lunedì 4, l’Italia torna rossa: aperti i supermercati e diverse tipologie di negozi, ma sono vietati gli spostamenti se non per comprovate esigenze di lavoro, necessità o salute, per i quali serve l'autocertificazione. Consentiti sport e attività motoria all’aperto e in forma individuale