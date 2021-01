Coronavirus in Italia e nel mondo: le ultime notizie di oggi. DIRETTA

L'Italia torna tutta in zona rossa: 6 giorni di lockdown anti-Covid fino all'Epifania, con la 'pausa' in arancione del 4 gennaio. Lo stato del piano vaccinale in Italia sarà monitorabile pubblicamente su un sito web di Palazzo Chigi: al 31 dicembre effettuate circa 17mila vaccinazioni in Italia ( il report ). L'Oms approva la convalida d'emergenza del vaccino Pfizer-BioNTech. Nel discorso di fine anno, il presidente Mattarella esorta gli italiani a vaccinarsi: è dovere e responsabilità, io lo farò . I dati del bollettino del ministero della Salute registrano 23.477 nuovi contagi su 186.004 tamponi. I decessi in un giorno sono 555. Le terapie intensive salgono di 27 unità ( BOLLETTINO GRAFICHE ).