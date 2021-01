1/15 ©Ansa

Tutta l'Italia è in zona rossa fino al 6 gennaio, come da ultimo decreto emanato per cercare di limitare il numero di contagi da Covid-19 durante le festività natalizie. Unica eccezione il 4, in zona arancione. Dal 7, poi, si tornerà alla divisione in fasce di rischio e ogni regione avrà un colore in base all'andamento della situazione coronavirus nella zona

