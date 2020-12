C'è attesa per il discorso di fine anno del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il capo dello Stato certamente dedicherà ampio spazio alla pandemia da coronavirus e alle gravi conseguenze sanitarie ed economiche (COVID-19, AGGIORNAMENTI - SPECIALE). Il 2020, inoltre, si sta chiudendo con tensioni all'interno della maggioranza di governo. Non è detto però che Mattarella ne faccia cenno. Il presidente, come di consueto, parlerà dal Quirinale alle 20.30 e il suo discorso sarà trasmesso in diretta a reti unificate, anche su Sky TG24 e online su questa pagina.