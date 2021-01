6/10 ©Ansa

GOVERNO M5S-PD SENZA CONTE - Un altro scenario non vedrebbe più Conte alla presidenza del Consiglio. Caso che potrebbe verificarsi se il premier dovesse presentarsi alle Camere per giocarsi il tutto per tutto. Se non dovesse ottenere i numeri, si potrebbe aprire la caccia al successore coi big di partito in prima fila: Di Maio? Zingaretti? Franceschini?