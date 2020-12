Conte, attesa per la conferenza stampa di fine anno del premier

Il presidente del Consiglio traccia il bilancio di un anno gravemente segnato dalla pandemia di coronavirus nel consueto incontro con i giornalisti a Roma. La conferenza arriva in un momento delicato per il governo con il fronte del Recovery Plan e delle polemiche relative con Italia Viva

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte tiene oggi, 30 dicembre, la consueta conferenza stampa di fine anno organizzata dall’Ordine dei giornalisti in collaborazione con l’Associazione della Stampa Parlamentare. La conferenza si svolge dalle 11 a Villa Madama, a Roma. Il premier traccia il bilancio di un anno gravemente segnato dalla pandemia di coronavirus (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - SPECIALE), e sono molto attese le sue parole su alcune delle questioni più calde, dal piano vaccini alle possibili riaperture dopo l'Epifania, ma anche sul fronte più critico per il governo: il Recovery Plan e le polemiche con Italia Viva che minaccia la tenuta dell'esecutivo. Nella conferenza stampa non è previsto un discorso introduttivo del presidente del Consiglio. Dopo un breve saluto Conte passerà direttamente alle domande dalla platea.