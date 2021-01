Covid, Usa superano 20 milioni di casi. Venezuela rafforza quarantena

In Venezuela 7 giorni di quarantena rigida

Negli Usa si contano 20.128.694 casi e oltre 347mila vittime. Intanto, a partire da lunedì prossimo, il Venezuela, nell'ambito delle misure di contrasto della pandemia da coronavirus, tornerà allo schema 7+7 di sette giorni di quarantena rigida e di altri sette di misure più flessibili. Lo ha annunciato via Twitter la vicepresidente esecutiva venezuelana, Delcy Rodríguez. Per il mese di dicembre il presidente Nicolás Maduro aveva autorizzato l'introduzione di una flessibilizzazione delle misure "ampia e sicura", ma negli ultimi giorni le statistiche del ministero della Salute hanno mostrato un aumento dei casi e quindi la necessità di tornare a misure più rigide. Nella settimana di rigidità delle misure, il governo autorizza soltanto l'attivazione di settori essenziali quali l'alimentare, la salute, i trasporti e la sicurezza. Per quanto riguarda il problema dell'immunizzazione della popolazione dal Covid-19, il 29 dicembre scorso Maduro ha annunciato la firma di un contratto con la Russia per l'acquisizione di dosi del vaccino Sputnik V sufficienti per trattare dieci milioni di persone. Secondo le statistiche ufficiali, il Venezuela ha chiuso il 2020 con un totale, da marzo, di 113.558 contagi e 1.028 morti.