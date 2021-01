Covid, governo inglese chiude tutte le scuole elementari a Londra

Il provvedimento del ministro all'Istruzione Williamson non sarebbe sufficiente secondo il principale sindacato degli insegnanti britannici che chiede, infatti, la chiusura di tutte le scuole d'Inghilterra

Covid-19 ( LIVEBLOG - SPECIALE VACCINI - I NUMERI ) nella capitale. Ma il provvedimento del ministro all'Istruzione, Gavin Williamson, che i detrattori considerano una "imbarazzante conversione a U" rispetto alla decisione precedente di tenere chiuse fino al 18 solo le scuole delle aree più a rischio, non è sufficiente, secondo il principale sindacato degli insegnanti britannici. La National Education Union (Neu), riunito d'urgenza stamani, chiede infatti la chiusura di tutte le scuole d'Inghilterra. ( VARIANTE INGLESE DEL COVID: COSA SAPPIAMO )

La protesta degli insegnanti

Mary Bousted, segretaria del Neu, ha dichiarato - ripresa dai media, fra cui il Guardian - che il governo deve chiudere tutte le scuole in Inghilterra, sul modello di quanto fatto in Scozia, Galles e Irlanda del Nord, prima che l'infezione vada "fuori controllo". "Se si consente che le condizioni peggiorino - ha detto Bousted - alla fine si dovrà chiudere piu' a lungo". Approvazione per il provvedimento del governo arriva dal sindaco di Londra, Sadiq Khan, secondo cui il governo ha "finalmente fatto una cosa sensata e compiuto una conversione a U" sulla decisione precedente, allargando la chiusura a tutta la capitale.