Covid, l’Oms ha approvato ufficialmente il vaccino di Pfizer/BioNTech

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha ufficialmente approvato il vaccino contro il coronavirus Sars-CoV-2 messo a punto da Pfizer/BioNTech. Questa decisione rappresenta una svolta importante per i Paesi in via di Sviluppo, dove presto potranno essere avviate delle campagne di vaccinazione. Riportando la notizia, la Cnn ha spiegato che il via libera dell’Oms consentirà alle nazioni sprovviste di enti regolatori propri o di mezzi per valutare in modo rigoroso l’efficacia e la sicurezza dei farmaci, di poter accelerare i processi di approvazione e i programmi di vaccinazione.