Recovery Fund, scienziati a Conte: "Svolta per rafforzare la ricerca"

Quattordici ricercatori, fra cui Luciano Maiani, Giorgio Parisi, Alberto Mantovani, Massimo Inguscio e Angela Bracco, hanno inviato una lettera al premier e al ministro per l'Università e la ricerca Manfredi, chiedendo un investimento in 5 anni per essere competitivi nella ricerca e di conseguenza nell'economia. "Occorre avere il coraggio di una svolta ambiziosa", si legge e "l'unica realistica possibilità per il rafforzamento della ricerca italiana dipende da come verrà ripartito il Recovery Fund"

Serve una svolta per rafforzare la ricerca in Italia e l'occasione da non perdere è il Recovery Fund (LO SPECIALE), con 15 miliardi in 5 anni da prevedere per essere competitivi nella ricerca e di conseguenza nell'economia. L'appello al governo arriva da 14 fra i più prestigiosi ricercatori italiani, come i fisici Luciano Maiani, il presidente dell'Accademia dei Lincei Giorgio Parisi, il presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) Massimo Inguscio, Angela Bracco, Lucia Votano dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) e Ugo Amaldi della fondazione Tera, con l'immunologo Alberto Mantovani e l'astrofisico Paolo De Bernardis. "Occorre avere il coraggio di una svolta ambiziosa" e "l'unica realistica possibilità per il rafforzamento della ricerca italiana dipende da come verrà ripartito il Recovery Fund", è l'appello che lanciano nella lettera inviata al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e al ministro per l'Università e la ricerca, Gaetano Manfredi.

"Investimento di 15 miliardi in 5 anni" "Purtroppo, nella discussione politica degli ultimi giorni, la ricerca sembra uscita dai radar del Recovery Fund. Questo - si legge nella lettera - ci spinge a tornare pubblicamente sull'argomento per ribadire la nostra proposta e fornire un quadro più preciso delle scelte di altri governi". Secondo i ricercatori, "l'investimento di 15 miliardi di euro in 5 anni, pari al 7% della cifra stimata per l'Italia nel piano Next Generation EU, ci permetterebbe di propiziare e accelerare la rinascita che verrà. Essere competitivi sul piano socioeconomico ed essere competitivi nella ricerca sono circostanze che vanno insieme. Oggi vi è una più nitida consapevolezza del valore della ricerca, degli sforzi necessari, della fatica della scienza, e un sostegno sensibilmente maggiore che nel passato da parte dell'opinione pubblica".

"Effetti di lunga durata" Nella lettera i ricercatori osservano con forza che la ricerca è il volano dell'economia e che gli investimenti in questo settore sono destinati a tradursi in ricchezza per il Paese: è "la fonte primaria dell'innovazione nelle società tecnologiche" e gli investimenti nella ricerca di base sono "moltiplicatori potenti di crescita e sviluppo socio-economico, a rendimento differito nel tempo ma con effetti di lunga durata".