Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime news. DIRETTA

Lieve calo di nuovi casi di coronavirus in Italia: altri 1.444 in un giorno e nuovo record di tamponi effettuati, quasi 100mila. Diminuiscono anche i decessi (un morto, ieri 9) e i ricoverati con sintomi (-10, in totale 1.168) BOLLETTINO GRAFICI ). Il numero dei pazienti in terapia intensiva resta contenuto (79, +5 rispetto a ieri). Nel mondo, i contagi superano i 25 milioni in totale.