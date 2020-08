Coronavirus, in Piemonte 60 nuovi contagi nelle ultime 24 ore

Restano 5 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, mentre cresce il numero delle persone in cura presso altri reparti: sono 85, cinque in più rispetto a ieri

Sono 60 i nuovi casi di coronavirus accertati in Piemonte, a fronte dei novanta di ieri e dei novantuno del giorno precedente, con il totale dei contagi da inizio pandemia che sale a 32.844. Dei nuovi casi, 43 sono asintomatici e 16 sono "di importazione”. Restano 5 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, mentre cresce il numero delle persone in cura presso altri reparti: sono 85, cinque in più rispetto a ieri. Un solo decesso segnalato dall’Unità di crisi, risalente ai giorni scorsi e solo in seguito associato al Covid. Il totale delle vittime risultate positive è 4.146. I tamponi diagnostici finora processati sono 585.831. (CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)