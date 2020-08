Tennis, Benoit Paire primo positivo al coronavirus agli Us Open

Il tennista francese è risultato positivo al test: è in isolamento e si è ritirato dal torneo. È il primo contagiato nella bolla che dovrebbe proteggere l’evento di New York. Nei giorni scorsi aveva partecipato al Masters 1000 di Cincinnati. Per precauzione, confinati nelle proprie stanze altri 4 giocatori. Gli organizzatori, nonostante le polemiche e le defezioni, sono decisi ad andare avanti: si parte il 31 agosto

Nonostante la bolla nella quale tutti i tennisti sono stati isolati, c’è il primo positivo al coronavirus nel tabellone principale degli Us Open. Si tratta del francese Benoit Paire. Il giocatore, dopo i risultati del test, è in isolamento e si è ritirato dal torneo. Anche altri quattro tennisti francesi, per precauzione, sarebbero stati messi in isolamento nelle proprie stanze. Gli organizzatori del torneo, comunque, sono decisi ad andare avanti: domani, 31 agosto, ci sarà il via a New York.

Paire risultato positivo dopo diversi test

Paire, numero 22 al mondo e testa di serie numero 17 all' US Open, è il primo tennista a risultare infettato all'interno della “bolla” che dovrebbe proteggere il torneo organizzato a Flushing Meadows. Il francese avrebbe dovuto giocare martedì contro il polacco Kamil Majchrzak. Da quando era arrivato a New York, il 18 agosto scorso, era stato sottoposto a diversi test ma era risultato sempre negativo al Covid-19. Aveva anche partecipato al torneo di Cincinnati, ma era uscito al primo turno perché non era in buone condizioni di salute.