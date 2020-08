7/18 ©Getty

Punto interrogativo ancora sul giapponese Kei Nishikori, finalista dell’edizione 2014 degli Us Open. Risultato positivo al Covid-19, si è già depennato dal torneo di Cincinnati (che pure si disputerà a New York dal 22 al 28 agosto a causa dell’emergenza Coronavirus). La presenza del giapponese è quindi in forte dubbio pure per il torneo dello slam, in programma dal 31 agosto al 13 settembre