Tennis, Internazionali d'Italia dal 14 al 21 settembre al Foro italico

Definite le nuove date degli Internazionali BNL d'Italia rinviati quest'anno a causa dell'emergenza sanitaria. Il tabellone principale si svolgerà 14 al 21 settembre al Foro Italico a Roma. Si giocherà, dunque, con una settimana di anticipo rispetto alle date inizialmente previste dopo la cancellazione del torneo di Madrid.

Nei prossimi giorni - si legge sul sito della Federtennis - si deciderà se il tabellone delle qualificazioni maschili sarà allargato a 64 giocatori e in questo caso le partite inizieranno l'11 settembre. Altrimenti si partirà sabato 12. Inoltre, come ha sottolineato il direttore del torneo Sergio Palmieri in un'intervista a SuperTennis, i semifinalisti degli US Open (31 agosto-13 settembre) avranno un bye all'esordio con la possibilità di scendere in campo non prima di mercoledì o giovedì. Nel weekend delle qualificazioni, sabato 12 settembre, si svolgerà anche l'Assemblea elettiva della Federazione Italiana Tennis, sempre nel parco del Foro Italico.