Il Black Friday è nato per i negozi tradizionali e deve il suo nome al traffico “nero”. Ormai da anni però gli sconti non sono più solo nelle vetrine: si sono spostati online. E così l'e-commerce, che un tempo aveva un suo evento, il Cyber Monday, ha conquistato il venerdì.

Le grandi piattaforme

Una grande quantità di acquisti si concentrerà – come ogni anno – sui leader del mercato. Quando si parla di e-commerce, è impossibile non citare Amazon. La piattaforma distribuisce marchi di propria produzione e fa da vetrina per migliaia di aziende, grandi e piccole. E ogni anno aggiorna i record di vendite. Anche se il Black Friday è il 29 novembre, le offerte sono già iniziate il 22. Il modello di Amazon incrocia ribassi tradizionali con alcune offerte a tempo, che durano alcune ore. L'elettronica la fa da padrone, ma il sito è quanto di più generalista si possa trovare a caccia di offerte. Il grande avversario è eBay, altro gigante mondiale dell'e-commerce. Anche in questo caso, le offerte sono già partite, con una sezione specifica che mette in evidenza “l'offerta del giorno”, quelle “di tendenza” e quelle “in primo piano”. E anche in questo caso si trova praticamente di tutto, dalle tv agli smartphone, dalle scarpe ai frigoriferi.

I siti di elettronica

Tra i siti specializzati in elettronica c'è ePrice. Ha lanciato una promozione chiamata “Black Marathon”. Molti articoli, oltre a uno sconto, permettono di incamerare un buono da spendere in futuro. Anche Yeppon.it è un sito che si concentra su elettronica ed elettrodomestici. Ha varata una Reinbow Week, con una serie di offerte che si aggiornano ogni giorno. Gli elettrodomestici sono tra gli articoli più in vista su Monclick.it, che cerca di distinguersi anche a livello promozionale battezzando il “Black fra-i-dei” e proponendo sconti che definisce “divini”. A questi siti si aggiungono poi quelli delle grandi catene “fisiche”, per le quali il canale online è diventato fondamentale: Unieuro, Mediaworld, Euronics ed Expert associano sconti da volantino con quelle del proprio sito.

Moda online

Corsa agli acquisti anche sui siti di moda. Zalando, come molti concorrenti, ha esteso il Black Friday a un'intera settimana. Stesso discorso anche per Asos.com, che in vista del 29 settembre propone un “riscaldamento” al venerdì nero con ribassi già attivi. Il sito Yoox ha varato la “L'operazione Black Friday Week”. Anche in questo caso, quindi, sconti che anticipano il Black Friday.

Viaggi ed esperienze

Il Black Friday può essere l'occasione anche per fare un viaggio. Diverse piattaforme hanno annunciato il loro venerdì nero. Il Black Friday di eDreams campeggia in homepage. E su Booking.com è attivo un conto alla rovescia: il 27 novembre inizieranno 6 giorni di sconti (fino al 2 dicembre) durante i quali si potranno acquistare soggiorni da sfruttare fino al 31 marzo. Alla lista delle esperienze – più o meno grandi - si potrebbero aggiungere quelle di Groupon, che ha lanciato le sue “Price Wars” che vanno da mostre cinema e parrucchieri.