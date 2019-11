Black Friday 2019, Nintendo eShop annuncia le Cyber Offerte

Quest’anno anche Nintendo ha deciso di anticipare il Black Friday, il grande evento commerciale tanto atteso dagli appassionati di tecnologia che offre sconti e offerte esclusive per un periodo di tempo limitato.

Il ‘venerdì nero’ di Nintendo eShop partirà con qualche giorno di anticipo: dal 22 novembre fino al primo dicembre, gli utenti potranno beneficiare della promozione Cyber Offerte 2019 che offrirà più di 150 videogiochi per Switch con sconto esclusivo.



Cyber Offerte 2019: i prodotti in promozione

Tra i titoli per Switch in offerta, sono da segnalare Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda Breath of the Wild e Cadence of Hyrule Crypt of the NecroDancer. Inoltre, nel My Nintendo Store, per tutta la durata della promozione gli utenti potranno acquistare i controller Nintendo Entertainment System potendo beneficiare di uno sconto del 20%. Le Cyber Offerte 2019 di Nintendo eShop prenderanno ufficialmente il via venerdì 22 novembre alle 15:00 CET per poi terminare domenica primo dicembre alle ore 23:59 (italiane). L’intero catalogo di titoli e dispostivi in offerta verrà probabilmente svelato dalla stessa Nintendo proprio nel giorno del lancio delle promozione.

Black Friday: le aziende che giocano di anticipo

L’edizione 2019 del Black Friday scatterà ufficialmente il 29 novembre e proseguirà l’intero weekend seguente, per poi terminare il lunedì successivo con il Cyber Monday. Tuttavia, quest’anno, sulla scia della strategia commerciare attuata da Amazon, che ha lanciato con largo anticipo l’iniziativa ‘Speciale Tesori Nascosti’, sono diverse le catene che in questi giorni stanno proponendo una serie di interessanti offerte in anteprima. Ne è un esempio Expert che ha lanciato ‘anteprima black’, la promozione che offre sconti esclusivi su un’ampia gamma di prodotti di elettronica, ma anche Unieruo che ha sfidato il colosso di e-commerce proponendo ‘Black Addams Friday’. Anche Google sta giocando di anticipo: ha già rivelato un’anterprima di quelle che saranno le promozioni in arrivo sul suo store online.