Google svela in anteprima alcune offerte per il Black Friday 2019

Sulla scia delle strategie commerciali attuate nei giorni scorsi dai colossi di elettronica, anche Google ha reso disponibile un’anteprima di quelle che saranno le promozioni in arrivo sul suo store online con l’edizione 2019 del Black Friday.

Dal 28 novembre prossimo, gli utenti potranno beneficiare di sconti esclusivi che riguarderanno buona parte del catalogo Google.

Tra i prodotti in promozione, sono da segnalare i nuovi Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 3a e Pixel 3a XL, che in occasione del Black Friday potranno essere acquistati con uno sconto di 50 euro sul prezzo di listino.

Rientreranno tra i dispositivi in promozione, anche alcuni dei più popolari device del colosso di Mountain View, quali gli Home e il Nest Hub, già al centro di interessanti promozioni sui siti Unieuro e Mediaworld, che in questi giorni stanno anticipando il Black Friday proponendo ai clienti vantaggiosi sconti su alcuni prodotti del loro catalogo.

Black Friday Google: l’elenco dei prodotti in promozione

Ecco la lista dei prodotti che dal prossimo 28 novembre sarà possibile acquistare sullo store di Big G potendo beneficiare di uno sconto esclusivo:

• Google Nest Hub, con sconto di 30 euro

• Google Nest Hello, con sconto di 70 euro sul prezzo di listino

• Google Nest Mini, con sconto di 24,10 euro

• Google Nest Learning Thermostat, con sconto di 50 euro

• Google Nest Cam Indoor, con sconto di 60 euro

• Google Nest Cam IQ Indoor, in promozione con sconto di 50 euro

• Google Nest Cam Outdoor, con sconto di 60 euro

• Google Nest Cam IQ Outdoor, con sconto di 50 euro

• Google Chromecast 2018, con sconto di 9,10 euro

• Google Home Mini, con sconto di 39,10 euro

• Google Wi-Fi, con sconto di 40 euro

Black Friday

L'edizione 2019 del grande evento commerciale nel corso del quale sarà possibile trovare sconti, offerte, coupon e ribassi su un’ampia gamma di prodotti di elettronica e non solo, prenderà il via ufficialmente il 29 novembre e perdurerà per tutto il weekend seguente, terminando il lunedì successivo, il 2 dicembre, con il Cyber Monday.