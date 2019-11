Amazon apre le porte ad un Black Friday in anticipo, proponendo a partire da oggi, 8 novembre e sino a martedì 12, una serie di offerte che riguardano tantissimi prodotti, anche in ambito tecnologico, coinvolgendo con prezzi interessanti accessori per il gaming, smartphone e smartwatch, fotocamere digitali, sistemi di video sorveglianza e dispositivi per la ricarica. ‘Speciale Tesori Nascosti’, questo il nome dell’iniziativa, precede così di qualche giorno il periodo più caldo dell'anno per quanto riguarda sconti e offerte su svariate tipologie di prodotti.

Il Black Friday 2019

Molto atteso dai tantissimi appassionati di tecnologia, l’edizione 2019 del Black Friday scatterà ufficialmente il 29 novembre e durerà tutto il week end seguente terminando il lunedì successivo, cioè il 2 dicembre, con il Cyber Monday. Durante il Black Friday sarà possibile trovare sconti, offerte, coupon, ribassi e sottocosto su tutta l'elettronica di consumo e non solo, anche e soprattutto online. A differenza degli anni precedenti, l’iniziativa partirà in anticipo, durando all’incirca un mese, così come testimonia lo ‘Speciale Tesori Nascosti’, lanciato da Amazon, le cui offerte possono essere monitorate direttamente dal sito del colosso dell’e-commerce, nella sezione relativa.

Le offerte principali

Sono davvero tanti i prodotti in promozione, partendo dagli smartphone. Grande spazio è dedicato ai dispositivi di Xiaomi con fasce di prezzo che variano dai 359 euro del Mi 9T Pro (prezzo originario 400 euro, lo sconto è pari al 10%), passando per i 295,20 del Mi 9T (lo sconto è del 7%) e per il Redmi 8A, proposto a 101 euro: anche in questo caso il risparmio è quantificabile in un meno 7% rispetto al prezzo originario. Infine, tra i più economici della gamma, ecco il Redmi 7°, in sconto al prezzo di 64 euro, con un risparmio del 24%. Per quanto riguarda gli auricolari bluetooth, i prezzi variano dai 25,83 ai 33,99 mentre per quanto riguarda il gaming, ecco le cuffie per pc e console Mpow EG9, in vendita al prezzo di 14,99 euro. Capitolo smartwatch: tra le opportunità da segnalare il Ticwatch Mobvoi S2 a 125,99 euro, che permette un risparmio del 30%, mentre tra i fitness tracker, ci sono diversi dispostivi che permettono una spesa molto contenuta, con un range di prezzo che varia dai 21,59 ai 39,99 euro. A chi interessa un powerbank economico per ricaricare lo smartphone in mobilità, ecco lo Yacikos 25800mAh a 19,96 euro, venduto al 23% in meno rispetto al solito. Tra le fotocamere da citare la presenza della digitale compatta YI 4K a partire da 217 euro. Sul fronte della domotica, l’iRobot Roomba e5154 utile per pulire la casa e aspirare la polvere, è in vendita a 379 euro invece che a 499, mentre le telecamere di sorveglianza di Ezviz sono acquistabili con un range di prezzo che va dai 39,49 ai 96,99 euro.

Gli sconti per i gamer

Per gli appassionati di videogiochi, tra le numerose offerte, ecco il controller EasySMX ESM-9013 compatibile con le principali console, in vendita a 19,79 euro o la stazione per supporto verticale di Ps4 con ventola di raffreddamento proposta a 24,79 euro. Chi gioca su pc, invece, può approfittare della tastiera retroilluminata Ezonteq a 20,99 euro o del mouse da gioco ad alta precisione Zelotes T90 a 14,39 euro.