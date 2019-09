Come anticipato da un comunicato diffuso dalla stessa Amazon, mercoledì 25 settembre, il colosso di e-commerce ha rinnovato la gamma di dispositivi Alexa presentando il nuovo Echo, Echo Flex, Echo Dot con orologio, Echo Studio e i nuovi device eero ed eero Pro.

“Ci auguriamo che questi nuovi dispositivi Echo possano offrire ai clienti ancora più modi per accedere ad Alexa, sia che si tratti del nostro Echo con il suono migliore di sempre, di Echo Dot, di nuovi prodotti come Echo Flex o di un audio immersivo con Echo Studio”, ha dichiarato Jorrit Van der Meulen, Vice President, Amazon Devices International Alexa. Ecco le caratteristiche dei nuovi dispositivi della gamma Echo.

Echo e Echo Flex

Il nuovo Amazon Echo vanta un design completamente rivisitato. È rivestito in tessuto e a differenza delle precedenti versioni è disponibile in un’ampia gamma di colorazioni, che lo rendono perfetto per ogni genere di ambiente e stile: blu-grigio, antracite, grigio chiaro e grigio melange.

Per quanto riguarda la tecnologia audio, l’Echo di nuova generazione è equipaggiato con lo stesso sistema presente in Echo Plus.

Nella nuova versione è migliorata sia la potenza e la qualità dei bassi, che la nitidezza dei medi e degli alti. Il nuovo Amazon Echo sarà disponibile dal 16 ottobre, sul sito di e-commerce al prezzo di 99 euro.

Echo Flex, invece, è la soluzione più economica per poter interagire con Alexa: potrà essere acquistato dal 14 novembre 2019 al prezzo di 29,99 euro. Il nuovo dispositivo si attacca direttamente alla presa della corrente ed è indicato per tutte le stanze dove la presenza di cavi sarebbe di intralcio.

Amazon Echo (Amazon)

Echo Dot con orologio

L’Echo Dot di terza generazione aggiunge agli scorsi modelli la presenza di un display Led, pensato per ottimizzare l’esperienza degli utenti, offrendo loro un dispositivo in grado di adattarsi alla luminosità della stanza.

Il nuovo Dot con orologio è indicato come accessorio da adagiare sul proprio comodino: basta toccarlo per posticipare la sveglia e servono pochi secondi per poter impostare il timer, vedere l’ora o avere informazioni riguardo la temperatura esterna.

Il nuovo dispositivo sarà disponibile, in diverse colorazioni, dal 16 ottobre al prezzo di 69,99 euro.

Echo Dot con orologio (Amazon)

Echo Studio

Il nuovo Echo Studio integra cinque altoparlanti direzionali, che innalzano sensibilmente la qualità, la nitidezza e la profondità del suono rispetto agli altri dispositivi della gamma Echo.

Con un woofer da 13,3 cm, il nuovo device ha una potenza massima di 330 W e grazie a Dolby Atmos e Sony 360 Reality Audio offre un’esperienza audio immersiva. Integra, inoltre, il supporto all’Hub Zigbee, utile per gestire tutti i dispositivi smart installati nella propria abitazione.

Echo Studio sarà disponibile dal 7 novembre 2019 al prezzo di 199,99 euro.