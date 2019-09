Il 19 settembre partirà la campagna globale ’Amazon Goes Gold’ promossa dal colosso di e-commerce per aiutare la ricerca e sostenere tutti i bambini affetti da gravi patologie, quali tumori e leucemie.

L’iniziativa mira a dare una mano sia alle strutture che alle famiglie che assistono i piccoli lottatori durante la malattia.

Giovedì vari stabilimenti Amazon sparsi per il mondo aderiranno alla prima iniziativa della campagna: i dipendenti si recheranno a lavoro nei centri di distribuzione in pigiama. Un messaggio chiaro e conciso che intende manifestare la vicinanza di Amazon e dei suoi lavoratori a tutti i bimbi affetti da grave patologie, costretti al ricovero ospedaliero. Anche i visitatori sono invitati ad aderire all’iniziativa.

Perché il pigiama?

Il periodo scelto per il lancio della campagna non è casuale: settembre è il mese di sensibilizzazione sul cancro infantile.

Il pigiama è “la 'divisa' che ogni bambino indossa nella sua battaglia quotidiana contro il tumore. Vogliamo essere vicini a tutti i bambini coraggiosi che lottano ogni giorno e aiutarli a costruire un futuro migliore”, spiega la stessa Amazon nella pagina web dedicata all’iniziativa.

In Italia parteciperanno al lancio della campagna i centri di distribuzione di Castel San Giovanni (Piacenza), Passo Corese (Rieti), Torrazza Piemonte (Torino) e Vercelli.

In ogni Paese che aderisce all’iniziativa Amazon eleggerà uno stabilimento vincitore che riceverà in premio 45mila euro da destinare a un reparto oncologico pediatrico selezionato precedentemente dai dipendenti del singolo centro di distribuzione.

‘Pigiama tour’, visite guidate per sostenere la sensibilizzazione

Il 19 settembre le sedi di Castel San Giovanni e Passo Corese organizzano delle visite guidate aperte a tutti cittadini: i ‘Pigiama tour’, che, come spiega il colosso di e-commerce, “contribuiranno ad aumentare l'impatto delle iniziative Amazon Goes Gold, volte a sostenere la sensibilizzazione sul cancro infantile”. I visitatori che aderiranno all’iniziativa prendendo parte al tour in pigiama contribuiranno alla ricerca. Per ogni persona in pigiama verranno donati 5 euro ad AGEOP, Associazione Genitori Ematologia Oncologica Pediatrica del Policlinico S. Orsola di Bologna, e all'Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Roma.