Iniziato l’anno scolastico, anche per gli studenti italiani è attiva una promozione dedicata da parte di Amazon. Il colosso della tecnologia e dell’e-commerce ha deciso di proporre ‘Prime Student’ con un’offerta davvero vantaggiosa. Nello specifico per gli studenti che sottoscrivono l’abbonamento ci sarà l’opportunità di usufruire per un periodo di 90 giorni (e senza costi aggiuntivi) del servizio Amazon Prime. Dopo questo periodo Prime Student si rinnoverà automaticamente ma al prezzo di 18 euro all’anno per un massimo di 4 anni, invece del prezzo intero di 36. Ci sarà inoltre l’opportunità di recedere e cancellare l'iscrizione in qualunque momento.

I vantaggi del Prime Student

Ma quali sono i vantaggi specifici per chi sottoscrive questo abbonamento? Prime Student offrirà la possibilità di ricevere la merce acquistata con consegne veloci illimitate e di accedere a servizi quali streaming di film e serie TV con Prime Video, oltre 2 milioni di canzoni e playlist su Prime Music e uno spazio di archiviazione per le foto illimitato. Per quanto riguarda le consegne illimitate, gli abbonati a Prime possono ricevere a casa in 24 circa i prodotti selezionati tra circa due milioni di pezzi e in 2/3 giorni lavorativi moltissimi altri. Prime Video permette invece di avere accesso a pluripremiate serie Amazon Original, dove e quando si vuole dal proprio computer o dall'app dedicata ‘Prime Video’, oltre a poter scaricare una selezione di titoli su iPhone, iPad, tablet Fire o dispositivi Android. Per rilassarsi ed ascoltare tanta ecco che c’è la possibilità di usufruire di Prime Music, dove sono presenti più di 2 milioni di brani e centinaia di playlist senza pubblicità da ascoltare su tutti i tuoi dispositivi e con la possibilità di scaricare le canzoni per ascoltarle anche offline.

Videogiochi, foto e offerte in anticipo

Altri vantaggi dell’abbonamento a Prime sono l’accesso a Twitch Prime, con contenuti in-game ogni mese senza costi aggiuntivi, come personaggi, veicoli, skin e potenziamenti per i videogiochi più popolari su Twitch e l’accesso ad un abbonamento mensile senza costi aggiuntivi ad un canale Twitch per supportare il proprio streamer preferito. Quindi per gli appassionati di fotografie ecco Amazon Photos che fornisce all’utente uno spazio di archiviazione per le foto illimitato: è quasi come come avere un album virtuale di tutte le proprie fotografie, sempre accessibile e da qualsiasi dispositivo. Infine esiste la possibilità di accedere alle ‘Offerte Lampo’, un servizio dedicato che consente di visualizzare ed acquistare alcuni prodotti selezionati con 30 minuti di anticipo rispetto agli utenti che non usufruiscono di Prime.