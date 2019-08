Il momento fatidico del rientro a scuola sta per scoccare e arrivare preparati non è solo un discorso che vale per i compiti. Occorre essere pronti anche dal punto di vista della dotazione dei libri che ogni istituto, ogni classe adotterà durante l’anno scolastico che sta per iniziare. Come ha rilevato una recente indagine di Federconsumatori, dopo la lieve flessione dei costi registrata negli ultimi due anni, le spese destinate ai testi scolastici tornano a crescere e mettono a dura prova i bilanci delle famiglie. Nel 2019 mediamente per i libri più due dizionari si spenderanno circa 470,55 euro a studente, il +3% rispetto allo scorso anno. Il riferimento è legato ai costi relativi ai libri nuovi, mentre acquistando i libri usati si può risparmiare oltre il 33%.

I vantaggi di Amazon

Per abbassare i costi, anche sul nuovo, Amazon è la piattaforma ideale. In media i testi nuovi sono acquistabili con uno sconto minimo del 10%, una percentuale che può sembrare irrisoria ma che moltiplicata per tutti i libri da comprare si traduce in un buon risparmio economico. Inoltre, fino al 31 agosto, è possibile usufruire di un buono sconto pari a 5 euro se si confermerà un ordine minimo di 20 euro. Amazon, oltre a garantire la comodità di ricevere direttamente a casa i testi, senza lo stress legato alle interminabili code che durante il periodo di inizio anno scolastico sono una certezza, permette di cercare direttamente i libri che ogni istituto ha deciso di adottare, classe per classe, in tutta Italia. Il servizio è disponibile dal 2018 grazie alla piattaforma adozionelibriscolastici.it, molto facile ed intuitiva da usare.

La piattaforma di ricerca dei testi

Ecco come usare il servizio. Collegandosi alla pagina si può visualizzare la cartina dell’Italia e a sinistra compare un elenco di tutte le regioni. Una volta selezionata la regione di interesse, si può procedere con la la provincia e quindi con il comune. Quindi è la volta della scelta per quanto riguarda l’ordine e il grado scolastico: le opzioni sono ‘scuola elementare’, ‘scuola media’ e infine ‘scuola superiore’. Quindi sarà possibile cliccare sul nome della propria scuola e selezionare la classe che lo studente andrà a frequentare. Una volta completati questi passaggi, Amazon mostrerà la lista di tutti i libri disponibili per quella specifica classe, segnalando se sono testi ‘già in uso’, dunque acquistati negli anni precedenti oppure testi scolastici da acquistare per la prima volta. Su questi, come detto, è possibile usufruire di uno sconto minimo pari al 10%. L’ultimo passaggio riguarda la scelta dei testi: una volta selezionati quelli che interessano, i libri saranno inseriti in un carrello virtuale. E se per caso ci fosse qualche problema legato al testo, perché per qualche motivo non può essere sfruttato, ci si può avvalere del reso gratuito. Come si legge direttamente sul sito di Amazon, si potrà restituire, senza doverne specificare il motivo, i libri scolastici acquistati entro il 15 settembre 2019 fino al 15 ottobre 2019, ovviamente se venduti e spediti direttamente dalla piattaforma stessa. Inoltre sarà possibile richiedere la fattura o la ricevuta non appena l’ordine verrà spedito.

Altre informazioni utili

Ma ecco altre informazioni da sapere per chi decide di usufruire della piattaforma di Amazon per la ricerca e l’acquisto di testi scolastici. L’accesso alle informazioni sui libri adottati è limitato ad un massimo di 15 consultazioni superate le quali l’accesso viene interrotto per alcune ore, per poi essere ripreso. Qualora nel nel corso della ricerca non venga individuata la scuola desiderata occorre riprovare nei giorni successivi perché è possibile che nel momento della ricerca, potrebbero non essere ancora pervenute le adozioni testuali che quella scuola ha scelto di proporre ai propri studenti. Inoltre viene data la possibilità di ricercare i libri per codice ministeriale dell'istituto, reperibile anche sulle stampe ufficiali dei libri di testo, che viene fornito dall'istituto stesso. E per conoscere il prezzo e lo sconto legato al testo? Bisogna cliccare sulla pagina di dettaglio dei singoli testi visionati.