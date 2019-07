Amazon, Prime Day maggiore evento di shopping nella storia aziendale

Altro che Black Friday e Cyber Monday: durante il Prime Day, Amazon ha superato in termini di vendite entrambi gli eventi grazie alle moltissime offerte che hanno riguardato svariati ambiti, dal gaming agli smartphone. Come riporta la Cnn, è stato lo stesso colosso di Jeff Bezos ad affermare che l’Amazon Prime Day “è stato ancora una volta il più grande evento di shopping” nella storia dell’azienda. Quest’anno il gigante dell’e-commerce ha deciso per la prima volta di estendere a due giorni la durata dell’evento, che si è svolto lunedì 15 e martedì 16 luglio.

Amazon Prime Day: 175 milioni di prodotti venduti

Secondo le stime rese note dall’azienda, durante l’Amazon Prime Day 2019 gli utenti iscritti al servizio Prime (gli unici che potevano approfittare delle offerte) hanno acquistato oltre 175 milioni di articoli, più di quelli acquistati sulla stessa piattaforma di e-commerce durante Black Friday e Cyber Monday messi insieme. Nel comunicato che celebra i risultati raggiunti, la compagnia non ha rilasciato cifre ufficiali riguardanti gli incassi dell’evento, che si è rivelato un successo per i prodotti marchiati Amazon, da Fire TV Stick agli smart speaker Echo Dot dotati dell’assistente vocale Alexa.

In Italia venduti caricatori e cialde per caffè

Amazon ha anche reso nota una lista dettagliata degli articoli più venduti per ogni Paese. In Italia hanno riscosso particolarmente successo le capsule Nescafé Dolce Gusto Barista, il caricatore portatile di Aukey e le monodosi di detersivo Dash 3-in-1. Negli Stati Uniti, uno dei mercati principali del colosso di Bezos, sono stati acquistati oltre 100.000 laptop, 200.000 televisioni e 300.000 cuffie, ma anche più di un milione di giocattoli. Secondo l’azienda, l’Amazon Prime Day ha portato gli abbonati ad acquistare in tutto il mondo oltre 2 miliardi di dollari in prodotti da aziende indipendenti medio-piccole; inoltre, gli utenti che hanno approfittato degli sconti di Amazon hanno risparmiato più di un miliardo di dollari.