Il successo del Cyber Monday: superato anche il Black Friday

I ritardatari del Black Friday non temano, il Cyber Monday rappresenterà l’occasione perfetta per rifarsi degli affari sfuggiti. Anzi, negli Stati Uniti i consumatori tendono ormai a preferire il ‘lunedì cibernetico’ , che secondo le stime effettuate da Adobe Analytics dovrebbe superare per incasso il venerdì che l’ha preceduto. In realtà, le differenze tra le due giornate si starebbero assottigliando sempre di più: anche il Black Friday, originariamente legato allo shopping nei negozi fisici, si starebbe ormai spostando prevalentemente online, tanto che gli acquisti in rete degli statunitensi quest’anno sarebbero cresciuti del 24%, portando a un incasso di 6.22 miliardi di dollari.

Il primato del Cyber Monday

Già nel 2005, anno in cui nacque l’iniziativa, Ellen Davis della National Retail Federation (NRF), che aveva coniato il termine, riteneva il Cyber Monday destinato a diventare “una delle maggiori giornate di shopping dell’anno”. Una dichiarazione audace in un momento nel quale l’e-commerce muoveva i suoi primi passi, ma ci volle poco perché l’evento decollasse: nel 2010 il lunedì successivo al Giorno del Ringraziamento divenne infatti il giorno maggiore dell’anno in termini di vendite online, un primato che si è gradualmente rinforzato, tanto che oggi, come spiegato dal presidente NRF Matthew Shay a The Street “risparmiano una parte del proprio budget per il Cyber Monday, perché sanno che ci saranno offerte digitali troppo vantaggiose per non acquistare”.

Giorno del Ringraziamento: crescono gli acquisti online

Considerando il 2018, Adobe Analytics prevede che durante il ‘lunedì cibernetico’ gli statunitensi spenderanno online circa 7.8 miliardi di dollari, superando i 6.2 miliardi del Black Friday e i 3.3 miliardi del Giorno del Ringraziamento. Quest’ultimo, tuttavia, è cresciuto del 28% in termini di acquisti in rete dal 2017, più di ogni altra giornata nella storia delle vendite dell’e-commerce. Secondo Adobe, il successo è da attribuire in larga parte all’avvento del mobile, con i produttori che “hanno migliorato l’esperienza su dispositivi portatili per i consumatori”, che quest’anno durante il Cyber Monday potranno approfittare di prezzi più bassi di quelli del Black Friday.