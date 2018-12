Dopo il Black Friday arriva il Cyber Monday 2018

Durante la settimana del Black Friday i negozi ingolosiscono i clienti con sconti e offerte vantaggiose. Chi non è riuscito ad approfittare dell’occasione per fare un acquisto o chi non ha trovato nulla di proprio interesse non deve perdere le speranze. Il Cyber Monday offrirà a tutti un’altra possibilità per soddisfare la propria sete di shopping. Durante il lunedì successivo al Black Friday, infatti, molti negozi online effettueranno degli sconti su varie tipologie di prodotti (principalmente di natura tecnologica). Sarà una buona occasione per togliersi qualche sfizio o per portarsi avanti con i regali di Natale.

La nascita del Cyber Monday

Proprio come il Black Friday, il Cyber Monday è nato negli Stati Uniti e nel calendario si posiziona a breve distanza dal Giorno del Ringraziamento. Il nome dell’evento è stato coniato nel 2005 dalla National Retail Federation (Nrf), la più grande associazione dei commercianti al dettaglio esistente, per incentivare gli acquisti effettuati sui negozi online. Nel corso degli anni, il Cyber Monday è diventato una tradizione importante tanto quanto il Black Friday e per gli analisti finanziari rappresenta un’occasione fondamentale per valutare la capacità di acquisto dei cittadini residenti negli Stati Uniti.

Il successo dell’evento

Secondo un’analista di Forrester Research il successo del lunedì successivo al Black Friday è dovuto alla passione di fare acquisti online mentre si è a lavoro, più diffusa di quel che si potrebbe pensare. Un sondaggio condotto nel 2015 ha dimostrato che il 67% degli ordini del Cyber Monday sono stati effettuati prima delle ore 17:00, mentre gran parte delle persone erano ancora in ufficio.

Tenendo in considerazione che il lunedì è un giorno lavorativo, alcuni siti di e-commerce tendono a fare delle offerte migliori di sera

In Italia aderiscono all’evento numerosi negozi specializzati in elettronica ma non solo. Anche su alcuni siti specializzati in abbigliamento si potranno trovare delle offerte degne di nota e ovviamente i grandi colossi dell’e-commerce, come Amazon, proporranno degli sconti degni di interesse.