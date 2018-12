Black Friday 2018 sarà hi-tech, le previsioni di Ascom

Mancano ormai pochi giorni al tanto atteso Black Friday, un giorno dedicato agli acquisti durante il quale diverse grandi aziende del commercio proporranno ai propri clienti sconti speciali.

Una corsa alle offerte che il 23 novembre 2018 sarà incentrata soprattutto sulla tecnologia. Stando alle previsioni stilate da ‘Ascom Confcommercio Torino e provincia’ nel rapporto sul comportamento dei consumatori durante il Black Friday, le vendite riguarderanno soprattutto i dispositivi elettronici di ultima generazione, quali gli smartphone, i televisori, gli aspirapolvere senza filo e i notebook. Gli acquisti di questi articoli saranno partecipi di un aumento stimato tra il 10 e il 20%. La clientela potrà inoltre usufruire di uno sconto medio tra il 20 e il 40%.

Un appuntamento a favore dei big e delle grandi catene

Un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di tecnologia o per le famiglie che vogliono arricchire le proprie abitazioni con tecnologie di ultima generazione potendo usufruire di un notevole sconto sul prezzo di vendita. Aumenteranno, infatti, anche gli acquisti online dei grandi elettrodomestici, quali le lavatrici e i frigoriferi.

Stando alle previsioni degli esperti, gli acquirenti saranno soprattutto uomini di età compresa tra i 18 e i 45 anni.

Anche le vendite dei capi di abbigliamento vedranno un aumento stimato tra il 5 e il 7%. Una percentuale inferiore, rispetto a quella prevista per le innovazioni tecnologiche, con uno scontrino medio tra i 20 e i 70 euro.

"Il Black Friday è un appuntamento a favore dei big e delle grandi catene, meno per il commercio tradizionale che paga il prezzo di questo fenomeno della globalizzazione", spiega Maria Luisa Coppa, presidente Ascom Confcommercio Torino e vicepresidente nazionale di Confcommercio. "E' una partita che si gioca sulla testa delle imprese più tradizionali e dell'economia reale”, conclude.

Come pianificare gli acquisti

L’Associazione per i diritti degli utenti e consumatori (Aduc) ha diffuso dei preziosi consigli per aiutare i consumatori a pianificare anticipatamente i propri acquisti, ponendo attenzione solo agli articoli di cui si ha effettivamente bisogno. Il rischio è che i cittadini inciampino in offerte imperdibili e sperperino soldi in acquisti non necessari. Aduc consiglia, per esempio, di limitare gli acquisti online ai siti più affidabili e conosciuti per evitare spiacevoli sorprese.