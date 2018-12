La febbre da Black Friday sta salendo. In attesa del "venerdì nero" previsto per il 23 novembre, Amazon ha già iniziato a scontare numerosi prodotti. Tra le offerte non solo elettronica, ma anche giocattoli, piccoli elettrodomestici per la cucina e la cura della persona. Ecco le occasioni migliori a disposizione sulla piattaforma.

Amazon Black Friday 2018: informatica

Tra gli articoli del settore informatica è possibile acquistare il SanDisk Extreme SSD Porttile 1TB in offerta a 234,99 euro (prezzo di partenza, 379,99 euro). A 20,99 euro (prezzo di partenza 37,99 euro) è disponibile la SanDisk Ultra Dual USB Drive Type-C 64 GB. Sempre nell'ambito delle memorie ausiliarie è disponibile a 52,99 euro (prezzo di partenza 89,99 euro) la scheda SanDisk Ultra 3D da 250 GB.

Amazon Black Friday 2018: tecnologia per il tempo libero

Tra i Fitness Tracker e Smartwatch per lo sport, a 22,49 euro è possibile acquistare il modello Latec IP67 dotato di cardiofrequenzimetro con pedometro, allarme calorie e monitor di controllo per il sonno. Da non perdere anche il giradischi vintage 1byone a 40,59 euro. Scontato anche uno dei prodotti di punta di Amazon, il Kindle Paperwhite: da 129 euro di partenza, ora è in vendita a 99,99 euro.

Amazon Black Friday 2018: i giocattoli

Il Black Friday è anche un buon momento per pensare ai regali di Natale dei più piccoli. Per i bambini più creativi è possibile acquistare la lavagna luminosa Crayola (19,90 euro). Oppure è possibile puntare sulla casa delle bambole in legno di KidKraft (64,96 euro) o sul semplice e coloratissimo impilatore geometrico di Melissa & Doug (10,90 euro).

Amazon Black Friday 2018: casa e cucina

Tra le offerte di oggetti per la casa e la cucina, Amazon propone a prezzi scontati l'intera linea Ovid di Villeroy & Boch di calici e bicchieri (da 12,33 euro a 15,43 euro). Tra i prodotti tecnologici a supporto delle faccende domestiche, in offerta per il Black Friday c'è il Deik Robot Aspirapolvere (117,98 euro).

Amazon Black Friday 2018: bellezza

Numerose anche le promozioni dedicate alla bellezza e alla cura della persona. La piastra Imetec Bellissima è in vendita a 42,39 euro da un prezzo di partenza di 98,90 euro. L'asciugacapelli Rowenta CV7843 è in offerta a 26,99 euro da 39,99 euro. L'epilatore EP5660 di Rowenta è in offerta a 27,99 euro da un prezzo di partenza di 66,99 euro. Amazon ha riservato diversi sconti anche per gli uomini: in occasione della settimana Black Friday è in offerta ad esempio il kit cura barba da uomo a 13,97 euro dal prezzo di partenza di 29,97 euro.