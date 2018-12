Il Black Friday, la giornata degli sconti, si avvicina. Quest'anno sarà il 23 novembre, ma se si vogliono cogliere le occasioni migliori è bene prepararsi per tempo. Ecco una guida pratica in vista dell'evento.

Il Black Friday in Italia

Il Black Friday è una ricorrenza nata negli Stati Uniti: è il primo venerdì dopo il Giorno del Ringraziamento. Da qualche anno è stata adottata in Italia, come dimostra il crescente volume d'affari. Il principio è lo stesso: 24 ore di sconti, spesso anticipati nei giorni precedenti e prolungati in quelli successivi. Nel nostro Paese, però, le abitudini d'acquisto sono leggermente diverse. Negli Usa, infatti, il Black Friday affonda le radici negli anni '50. Cioè molto prima dell'avvento dell'e-commerce. È una giornata nata per i ribassi nei negozi fisici, allargatisi poi alle piattaforme online. In Italia, invece, è una tradizione recente, partita quando internet aveva già un certo peso e che continua a vivere soprattutto sul web. La ragione si deve anche a vincoli differenti rispetto agli Stati Uniti. Nel nostro Paese il calendario dei saldi nei punti vendita è scandito per legge e non è quindi consentita libertà di sconto su ogni prodotto al di fuori delle date indicate. Ci sono alcune Regioni (come la Lombardia) che, spinte dalla richiesta e dei commercianti, sono intervenute con provvedimenti ad hoc. E altre che non lo hanno ancora fatto, creando opportunità frammentate sul territorio nazionale. Le regole hanno quindi l'effetto di spingere la caccia di occasioni soprattutto online. La distinzione tra Black Friday e Cyber Monday (l'appuntamento dedicato all'e-commerce) si è assottiglia anche negli Stati Uniti, ma in Italia – di fatto – non c'è mai stata.

Cosa si può comprare

La distinzione tra punti vendita fisici e online è sempre più sfumata. Tutte le grandi insegne e un discreto numero di piccole attività hanno un proprio sito internet su cui vendere. Via via si è quindi allargato sia il bacino degli utenti che comprano online, sia la gamma dei prodotti a disposizione. Ormai, durante il Black Friday si può acquistare praticamente di tutto. Anche l'acquisto di abbigliamento (con gli sconti promossi dalle grandi catene) sta crescendo. Ma resta preponderante il ruolo dell'elettronica. Sia perché sono prodotti che – di solito – interessano molto a chi ha dimestichezza con internet, sia perché gli sconti (in percentuale) permettono risparmi più consistenti se applicati su prodotti con prezzi più alti. Ecco perché il venerdì nero muove il mercato di smartphone, macchine fotografiche, televisori, notebook, robot da cucina, smartwatch, auricolari. Si può spesso approfittare di offerte anche sui viaggi, in particolare sui biglietti aerei.

Come scegliere le occasioni migliori

Per approfittare delle promozioni online, potrebbe essere utile adottare alcuni accorgimenti. Se non siete interessati a un oggetto in particolare, basterà accedere a una delle tante piattaforme disponibili. Se invece cercate un'occasione specifica, potrebbe essere utile selezionare il prodotto e conservarlo nella "lista dei desideri" (una funzione offerta da molti siti). Sarà così possibile ricevere notifiche nel caso in cui il prezzo cambi: a volte le offerte durano poche ore e fino a esaurimento scorte. L'affare è una questione di tempismo. Gli altri accorgimenti valgono online e offline (anche se adottarli dal pc costa meno fatica): è utile confrontare i prezzi su diversi siti o negozi. Per evitare fregature, è buona abitudine cercare il prodotto nei giorni precedenti al Black Friday. In questo modo si conoscerà il prezzo pieno reale: può capitare, infatti, che i clienti vengano attirati con percentuali di sconto elevate, applicate però su cifre gonfiate. Sempre in caso di acquisti online, è bene fidarsi solo di siti sicuri, di rivenditori certificati (occhio alle valutazioni degli altri utenti). E non fidatevi di richieste anomale di dati.