Black Friday 2018, come pianificare gli acquisti

Si avvicina il Black Friday, la giornata in cui i grandi operatori del commercio ingolosiscono la clientela con sconti e offerte speciali. Per aiutare gli acquirenti ad arrivare preparati al 23 novembre e a non cedere alla smania di acquistare ogni articolo scontato, l’Associazione per i diritti degli utenti e consumatori (Aduc) ha diffuso alcuni consigli utili. Innanzitutto, è importante pianificare in anticipo gli acquisiti (magari stilando una lista), concentrandosi solo sui prodotti di cui si ha effettivamente bisogno.

Come valutare l’effettiva convenienza di un’offerta

Per non essere ingannati da sconti meno vantaggiosi di quel che potrebbero sembrare, i clienti dovrebbero, inoltre, controllare il prezzo di quel che desiderano acquistare nei giorni precedenti al Black Friday. Sapendo quanto costa generalmente un prodotto è più facile valutare se un’offerta è effettivamente conveniente o no. Prima di procedere a un acquisto sarebbe opportuno informarsi su quali sono le modalità con cui è possibile richiedere al negozio il cambio della merce, le quali possono variare da un punto vendita all’altro. Per legge, nel caso degli acquisti online è possibile restituire un articolo entro 14 giorni. Se il prodotto presenta un difetto di conformità o produzione, chi l’ha venduto è tenuto a sostituirlo o a rimborsarlo (con spese di spedizione a proprio carico) entro due anni dall’acquisto.

Gli acquisti online

Prima di effettuare un acquisto online, l’Associazione per i diritti degli utenti e consumatori consiglia di verificare se il prezzo indicato includa Iva e costi di spedizione, per evitare che il costo finale risulti più elevato del previsto. Esistono molte piattaforme di e-commerce e non tutte sono affidabili in eguale misura. Il consiglio di Aduc è di effettuare gli acquisti sui siti più conosciuti e utilizzati, in modo da evitare brutte sorprese. Se si desidera comprare un prodotto presente su un sito poco noto, è opportuno verificare che sia associato a un’azienda presente nel registro delle imprese e che le opinioni degli utenti che l’hanno utilizzato in precedenza siano positive.