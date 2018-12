Black Friday 2018, 5 (+1) videogiochi in sconto

Si apre oggi la settimana che porta al Black Friday con sconti anche su console e videogiochi. Noi, sempre che non li abbiate già comprati, abbiamo selezionato cinque titoli per cui vale la pena di approfittare degli sconti che alcuni esercenti (tipo Amazon) hanno già iniziato a proporre ai propri clienti. E se poi non vi bastano sette giorni di acquisti, pensate che c’è sempre il Cyber Monday dove potrete scatenarvi nello shopping on-line. Prima di passare ai giochi, un unico consiglio: verificate sempre le credenziali e la reputazione del rivenditore e attenti al phishing. Partiamo allora con la nostra, come sempre personalissima, top five (più una sorpresa finale).

1 Red Dead Redemption 2

Non è un videogioco, è un vero e proprio film western da giocare, ricco di citazioni e suggestioni. Una volta iniziata la ballata di Arthur Morgan sarà difficile se non impossibile staccarsi dal joypad. Un titolo che ha già fatto la storia modificando il concetto di action-adventure. Vi sentirete immersi nel mito della frontiera non solo risolvendo le questioni a colpi di colt o winchester, ma interagendo con i personaggi che incontrerete sul vostro cammino e ogni decisione darà un corso diverso alla storia. (LEGGI LA RECENSIONE)

2 Marvel’s Spider-Man

Il gioco è uscito in esclusiva per PlayStation a settembre, ma se non avete ancora iniziato a volteggiare davanti alla console in un’attillata tutina rossa e blu vale la pena provare. L’avventura originale del vostro amichevole Uomo Ragno di quartiere non vi deluderà e preparatevi a colpi di scena in serie. Mai come in questa versione digitale di Spidey sarà appagante prendere a pugni e calci i cattivi e godere di tutti gli extra come della possibilità di crearsi le proprie copertine preferite del fumetto, sostituendovi a un mito come Stan Lee. (LEGGI LA RECENSIONE)

3 Fifa 19

Difficile che i maniaci di calcio non se lo siano già accaparrato, ma chi ha ancora qualche dubbio può approfittare degli sconti della settimana per rimediare. E’ davvero l’evoluzione della specie, con significativi miglioramenti nella struttura del gioco (come nella fisica e nella meccanica dei movimenti dei calciatori) e con una profondità straordinaria di esperienza, considerato che oltre alle classiche sfide potete misurarvi con Il Viaggio e FUT. In più torna la Champions League con la licenza ufficiale. (LEGGI LA RECENSIONE)

4 Forza Horizon 4

Per chi ama i titoli di corsa ecco il re dei “racing game” con stagioni dinamiche, open world e più di 450 modelli di auto disponibili. La Gran Bretagna per questa edizione fa da scenario alle gesta degli assi virtuali del volante fornendo un motivo in più per sfrecciare su quattro ruote senza muoversi dal divano di casa. Solo per Xbox. (LEGGI LA RECENSIONE)

5 Call of Duty: Black Ops 4 e Battlefield V

Altro genere altro regalo, anzi altri regali. Sono gli ultimi capitoli di Call of Duty e Battlefield ex aequo le simulazioni di guerra più attese dell’anno. Il primo è già in commercio da ottobre mentre il secondo esce proprio questa settimana. Potete dare sfogo alla vostra voglia di sparare a tutto quanto si muova scegliendo in base alla vostra preferenza per la adrenalinica frenesia o per la ricostruzione storica. Qualunque sia la vostra scelta non sarete delusi. (LEGGI LE RECENSIONI)

Extra: Pokemon, Let's Go, Pikachu!" e "Let's Go, Eevee!"

Per chi ancora non può darsi allo shopping in maniera autonoma, ma può solo esercitare pressione psicologica sui genitori il consiglio è per i due attesissimi titoli per Nintendo Switch che rilanciano i celebri mostriciattoli. Si tratta di giochi "adatti a chi si avvicina alla serie per la prima volta", ma allo stesso tempo impegnativi abbastanza "da mettere alla prova anche gli allenatori più esperti". (LEGGI LA RECENSIONE)

