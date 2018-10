Xbox, gioca d’anticipo: ecco i suoi regali per Natale

Mancano ancora due mesi, ma Xbox si è portata avanti annunciando la sua line-up natalizia composta da console e giochi, perfetti per fare felici gli appassionati, piccoli e grandi, per un divertimento da gustare soli o in famiglia.

Per Natale Xbox raddoppia le console

E a Babbo Natale Microsoft ha pensato di chiedere un impegno doppio, con due console diverse con l’obiettivo di andare incontro alle esigenze di gioco ed economiche di un pubblico sempre più vasto: Xbox One X e Xbox One S. La prima, è quella che la casa di Redmond definisce la console più potente al mondo ed al contempo la più piccola di sempre della storia del marchio, che ha il suo punto di forza nell’offrire un’esperienza videoludica in 4K, grazie al 40% di potenza in più ad un prezzo di 499,99 euro. La Xbox One S, per come viene presentata, è invece pensata per chi si avvicina per la prima volta al mondo dei videogames, costa quasi 200 euro in meno della sorella maggiore e consente, a fronte di un ottimo rapporto qualità-prezzo, di godere di una grafica evoluta con tecnologia HDR, audio superiore, modalità di giocon online rapida e sicura oltre alla possibilità di usarla per guardare le proprie serie TV preferite.

Forza Horizon e Minecraft i giochi suggeriti da Microsoft

Sul fronte del software, Microsoft per gli amanti dei titoli di guida punta forte su Forza Horizon 4. Si tratta del nuovo capitolo della saga sviluppata da Playground Games per Microsoft Studios ambientata questa volta nella splendida cornice della Gran Bretagna sulle cui strade sarà possibile dare fondo a tutta la propria voglia di velocità. Per i più piccoli, ma non solo, invece il classico Minecraft è per Xbox la scelta ideale. Per i pochi che ancora non lo conoscessero è uno tra i sandbox più famosi al mondo, pensato per stimolare la creatività dei giocatori più giovani, chiamati a costruire ed esplorare mondi in continua evoluzione, da soli o in Rete con i propri amici con la modalità Multiplayer. Per chi non si accontenta di un solo gioco da scartare, a 9,99 euro al mese può abbonarsi a Xbox Game Pass e usufruire del servizio che ti permette di avere accesso ad oltre cento titoli che hanno fatto, e continuano a fare, la storia delle console Microsoft, compreso Forza Horizon 4 e di godere dell’opportunità di scaricare le esclusive Xbox fin dal primo giorno di uscita.

