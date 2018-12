Black Friday, sarà boom. Gli acquisti on line degli italiani supereranno per la prima volta il miliardo di euro con una crescita del 35% circa rispetto al 2017 (COSA C'È DA SAPERE SULL'EVENTO). Mediamente in un giorno gli operatori dell’e-commerce realizzeranno più di tre volte il fatturato di un giorno qualsiasi, mentre gli operatori più “aggressivi” potranno arrivare fino a sette volte il valore delle transazioni della media giornaliera. È questa la stima del valore degli acquisti fatti dall'Osservatorio eCommerce B2c Netcomm del Politecnico di Milano, che ha diffuso i dati previsionali della stagione degli sconti on line che, dopo il Single Day in Cina del 11 novembre scorso, avrà il suo culmine con il Black Friday il 23 novembre e con il Cyber Monday il 26 novembre.

Sempre più rilevante lo smartphone

Sempre più rilevante - secondo le stime dell'Osservatorio - sarà il ruolo dello smartphone soprattutto per gli acquisti dove conta l'istante temporale (offerte lampo): oltre il 30% delle vendite saranno infatti realizzate attraverso questo dispositivo. "Sono dati molto positivi e incoraggianti - commenta Valentina Pontiggia, direttore dell'Osservatorio - che testimoniano come queste iniziative, di origine americana, piacciano sempre più e siano ormai entrate nelle abitudini degli italiani poiché percepite come irrinunciabili occasioni per risparmiare sui regali di Natale e per permettersi oggetti del desiderio o di uso quotidiano" (I NEGOZI CHE ADERISCONO IN ITALIA).

Tra i prodotti più richiesti prodotti tecnologici e vestiti

Sono poi tre, secondo l'Osservatorio eCommerce B2c del Politecnico di Milano, le ragioni del crescente successo di queste giornate: la maggior integrazione tra eCommerce e negozi fisici, la maggior maturità e innovatività delle iniziative e la crescente cultura digitale dei consumatori italiani, testimoniata anche dall'incremento degli acquirenti online (+8%). Lo studio indica anche quali saranno i prodotti e servizi più acquistati in vista del Natale. Tra i regali più richiesti online troviamo prodotti tecnologici (assistenti virtuali e poi ancora smartphone, tv, console e piccoli elettrodomestici), capi di abbigliamento, prodotti sportivi, borse e gioielli, oggetti di design, cosmetici e profumi. Andranno molto bene anche i libri (sia fisici sia ebook), i giocattoli, i prodotti enogastronomici di nicchia, le gift card, i viaggi (sia in città d'arte, europee - in primis Londra e Parigi - e oltre oceano, sia in isole) e le esperienze (cene stellate, corsi di cucina, ingressi alle terme). Online, oltre ai regali saranno comprati anche prodotti per addobbare casa, cibo e vino da gustare nei momenti conviviali e biglietti aerei e ferroviari per raggiungere i parenti o per concedersi un po' di riposo in mete esotiche o culturali (GUIDA AGLI ACQUISTI).