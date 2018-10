Black Friday 2018: cosa c'è da sapere a un mese dall'evento

Uno dei giorni più attesi dell’anno dai patiti dello shopping si sta avvicinando. Venerdì 23 novembre sarà infatti il Black Friday 2018 il "venerdì nero" che porta con sé offerte e sconti nei negozi fisici e online di mezzo mondo.

Sconti per il Black Friday

Nata negli Stati Uniti, questa ricorrenza commerciale si è diffusa ovunque. Ed è diventa una tradizione anche in Europa, sia nei negozi tradizionali che sulle piattaforme di e-commerce. Il Black Friday, come tradizione, ricorre ogni anno il primo venerdì dopo il Giorno del Ringraziamento. Nel 2018 cadrà il 23 novembre, tre giorni prima del Cyber Monday, giornata dedicata all’elettronica di consumo e ai prodotti tecnologici. Durante il "venerdì nero", sono attesi numerosi sconti e promozioni, sfruttate dai consumatori per comprare in anticipo i regali di Natale. Diverse le ipotesi sull'origine del nome: c'è chi ne trova l'origine nello smog delle auto incolonnate per gli acquisti negli Stati Uniti e chi nel colore usato dai commercianti per segnalare la svolta negli affari, con i bilanci dell'anno che cominciavano in questa giornata a volgere all'attivo. La consuetudine si è trasferita progressivamente fuori dagli Stati Uniti, prendendo definitivamente piede negli ultimi anni anche in Italia.

Le Offerte del Black Friday

Anche quest’anno saranno tantissime le offerte a tempo. Sulle piattaforme online come Amazon ed ePrice, annunciate protagoniste della ricorrenza, solitamente l’arco di tempo da sfruttare è ridotto, con nuove offerte che continuano ad apparire a rotazione e sostituire quelle precedenti. Negli ultimi anni il volume degli acquisti sul web è in costante aumento: nel 2017, ad esempio, la crescita è stata del 24% rispetto all'anno precedente. Anche perché spesso è proprio online che si trovano le offerte migliori, disponibili già a partire dalla mezzanotte. Nei punti vendita fisici, le promozioni dovrebbero durare soltanto per le canoniche 24 ore, ma spesso si prolungano, dando vita a un vero e proprio "Black Weekend" che dura fino al lunedì successivo, il Cyber Monday.

Il Black Friday in Italia

In Italia i volumi di business del Black Friday sono in costante aumento, come dimostrano i dati relativi al 2017. Per le occasioni del "venerdì nero", c'è solo l'imbarazzo della scelta: i maggiori portali e-commerce e le grandi catene commerciali stanno già pubblicizzando i loro prodotti scontati e anche i negozi più piccoli si stanno adeguando alle promozioni. Alcuni, come Amazon, gestiscono l'avvicinamento con nuove offerte già acquistabili ogni cinque minuti, altri, come i grandi negozi di elettronica hanno già pubblicato un catalogo dei prodotti scontati. Le offerte nei punti vendita fisici partiranno un po' dappertutto qualche giorno prima della ricorrenza, da lunedì 19 novembre, anche se non manca chi anticipa i saldi al weekend precedente. Non solo beni materiali però: per il Black Friday sono previste vendite a prezzi agevolati anche di biglietti aerei e pacchetti di viaggio.