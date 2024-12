Natale, gli italiani spenderanno 25 miliardi tra regali, cibo e viaggi

Introduzione

Secondo i dati del Codacons, la spesa media complessiva a famiglia per le festività in arrivo sale a 992 euro, con circa 420 milioni di euro riservati a pranzo di Natale o cenone della Vigilia al ristorante (+5% sul 2023).

Milioni di italiani si metteranno in viaggio durante le festività natalizie generando un giro d’affari stimato dal Codacons in 12,7 miliardi di euro: a pesare sulla spesa finale sono i pesanti incrementi di prezzi e tariffe che stanno interessando il comparto turistico e dei trasporti, con i pacchetti vacanza che costano oggi in media il 13,4% in più rispetto allo scorso Natale, mentre per dormire in hotel si spende il 6,1% in più. Registrano un +3,9% le tariffe dei treni, mentre i voli europei sono rincarati dell’8,5% su base annua.