EMILIA ROMAGNA - Come antipasto, il tradizionale culatello di Zibello. I primi: tagliatelle al ragù, lasagne, tortellini in brodo (con ripieno di carne) e passatelli in brodo. I secondi: cotechino di Modena, zampone con lenticchie, puré e mostarda, formaggio di fossa con la Saba. I dolci: il Panone di Natale di Bologna. Come vini: il Pignoletto dei Colli bolognesi e il Sangiovese