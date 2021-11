Polpette di carne al sugo, la ricetta della nonna

Simbolo del comfort food italiano, le polpette al sugo sono diffuse in tutto lo stivale, in innumerevoli varianti, una per ogni famiglia. Nonostante piccole differenze di ingredienti, le polpette non possono mancare nella cucina tradizionale regionale, da nord a sud. Buone in ogni occasione , sono perfette per un pranzo della domenica, o una cena golosa. Semplici nella loro preparazione e composte da pochi ingredienti, si prestano ad innumerevoli personalizzazioni, che rendono le polpette uno dei piatti più versatili della cucina italiana. Con le patate, i legumi, le verdure, in bianco, al forno, le declinazioni sono infinite, ma certamente la migliore e più golosa rimane quella delle polpette al sugo della nonna, dal sapore d’infanzia.

Polpette di carne al sugo: i segreti della nonna

approfondimento

Cassoeula, la ricetta tipica lombarda spiegata passo per passo

Spesso accade però che i piatti più semplici nascondono insidie. Se la preparazione è alla portata di tutti, la scelta degli ingredienti può risultare più difficoltosa. In un piatto dove carne macinata, pangrattato, uova, spezie, parmigiano e prezzemolo sono gli unici ingredienti presenti, è la qualità a fare la differenza. Bisogna optare per una carne macinata di vitello non troppo magra, in quanto è sempre il grasso a dare sapore. Tagli come filetto, fesa e girello non sono adatti alla ricetta, mentre può essere utile unire una piccola parte di macinato di maiale per dare un sapore più deciso e saporito. La ricetta originale vorrebbe poi un trito di mollica, ammorbidito nel latte e ben strizzato, ma in mancanza di pane raffermo si può utilizzare il pangrattato. Bisogna aggiungerlo all’impasto poco alla volta, altrimenti il risultato saranno polpette secche e dure.

Da fare attenzione anche alla formazione delle polpette: più sono uguali, più la cottura sarà uniforme. Tradizione vuole che vengano cotte in abbondante olio, tuttavia si possono rosolare in una padella antiaderente con poco olio, aglio e cipolla e ottenere un ottimo risultato, scongiurando l’apertura in cottura.