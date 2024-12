Gardaland Magic Winter porta il divertimento anche a Natale

Le porte di Gardaland Magic Winter sono ufficialmente aperte al pubblico di ogni età. Fino alla fine delle feste natalizie, il parco tematico si trasforma in un luogo all’insegna del divertimento e della magia invernale. Tra nuovi spettacoli dal vivo ed atmosfere suggestive, i visitatori possono condividere emozioni e momenti indimenticabili con famiglia e amici, anche nei periodi più freddi. “Le previsioni per la stagione invernale sono molto positive: ci aspettiamo un ottimo afflusso di visitatori, sia locali che nazionali, attratti dalle esperienze uniche di Gardaland Magic Winter. Anche per la notte di Capodanno sono in programma eventi speciali: allo scoccare della mezzanotte, Gardaland entrerà ufficialmente nel suo 50° anno di attività” racconta Sabrina de Carvalho, CEO del parco divertimento.

Capodanno a Gardaland

Per chi desidera salutare l'anno vecchio e accogliere il nuovo in un’atmosfera avventurosa, Gardaland Resort offre un Capodanno a tema Jungle Dreams, un evento esclusivo per chi soggiorna negli hotel di Gardaland, tra cibi gourmet e intrattenimento per tutta la famiglia. Per partecipare è necessario un soggiorno di almeno 2 notti con un pacchettoche parte da €233 a notte per persona, comprensivo di biglietti per tutti i parchi tematici firmati Gardaland.