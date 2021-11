Pizzoccheri alla valtellinese, la ricetta originale della tradizione

Gli ingredienti per i pizzoccheri alla valtellinese

Per la preparazione dell’impasto

400 gr di grano saraceno

100 gr circa di farina 00

270 ml di acqua

Sale q.b.

approfondimento

Risotto con barbabietola e gorgonzola, la ricetta del primo piatto

Oppure una o più confezioni di pizzoccheri già pronti, a seconda del numero di commensali

Per il condimento

500 gr di patate

400 gr di verze

150 gr di burro

200 gr di formaggio (meglio se di varietà Casera)

6 spicchi d’aglio

Grana grattugiato q.b.

Sale q.b.

Come preparare i pizzoccheri alla valtellinese

Per realizzare un gustoso piatto di pizzoccheri alla valtellinese occorre innanzitutto partire dalla realizzazione dell’impasto a meno che non si voglia utilizzare una confezione di pizzoccheri già pronti, facilmente reperibili in un qualsiasi supermercato. In un recipiente abbastanza capiente, setacciare la farina di grano saraceno, insieme alla farina 00, con l’aiuto di un apposito colino. Versare i 270 ml di acqua e un pizzico di sale prima di iniziare a impastare. Trasferire il composto ottenuto su di una spianatoia infarinata e lavorarlo con le mani per renderlo il più possibile omogeneo e compatto. Successivamente, stendere la pasta con l’aiuto di un mattarello, nell’ottica di ottenere uno spessore di circa 2 cm da cui ricavare i classici tagliolini dei pizzoccheri. Proseguire preparando gli ortaggi: pelare le patate e tagliarle a rondelle, sfogliare la verza eliminandone il torsolo e dividendone le foglie a metà. Poi tagliarla in strisce di 2/3 cm. In una casseruola abbastanza capiente, portare l’acqua a bollore insieme a un pizzico di sale, versarvi la verza da cuocere per circa 8 minuti, poi aggiungere le patate e lessare per la stessa quantità di tempo. Nel frattempo, pelare gli spicchi d’aglio, tagliarli a metà e cuocerli nel burro. Tagliare a dadini anche il formaggio filante. È arrivato ora il momento di immergere la pasta nell’acqua, facendo cuocere i pizzoccheri insieme a verze e patate per una decina di minuti. Scolare insieme e trasferire nel tegame con aglio, burro e formaggio per condire bene. Spolverare con abbondante formaggio grana grattugiato e servire ancora caldi.