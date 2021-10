Zucca al forno, la ricetta del contorno autunnale facile e gustoso

Colorata, profumata, dolce: nessuno può resistere al gusto della zucca, uno degli ingredienti più versatili della cucina d'autunno e non solo. Particolarmente indicata in questa stagione (si raccoglie tra fine agosto e fine novembre), aggiunge istantaneamente allegria in tutti i piatti che ne vedono la presenza. Quasi superfluo sottolineare il valore decorativo di questo ortaggio che è entrato a far parte del design anche delle abitazioni italiane grazie alla internazionalizzazione negli ultimi decenni della celebrazione di Halloween. Anche chi non è interessato ad unirsi ai festeggiamenti di Ognissanti, potrà approfittare del periodo delle zucche per allestire un angolo della casa con questo tipico simbolo autunnale e creare un'atmosfera accogliente, vivace e magica.

La zucca può essere cucinata davvero in molti modi, tutti veloci e da provare. La ricetta classica della zucca al forno è una delle preparazioni da provare assolutamente quando c' bisogno di completare il menu del pranzo o della cena velocemente. Se il tempo a disposizione prima dell'arrivo dei commensali è piuttosto breve, la cottura in forno vi consentirà di avere almeno mezz'ora per cucinare altre pietanze o apparecchiare la tavola. L'unica necessità sarà affettare la zucca, disporla su una teglia e decidere gli eventuali condimenti per la cottura. Anche qui la scelta è molto vasta.

Ingredienti e preparazione della zucca al forno per 4 persone

750 gr di zucca

1 spicchio d'aglio

olio extravergine di oliva

sale e pepe

spezie a piacere (timo, rosmarino, salvia)

un ciuffo di prezzemolo

La preparazione di questa ricetta da fare al forno parte dalla scelta della zucca, in autunno disponibile ovunque in diversi formati. Per praticità, sarà più facile scegliere un ortaggio che abbia più o meno il peso desiderato così da affettarlo con più semplicità in parti uguali.

La zucca deve essere scelta al giusto punto di maturazione, non troppo dura, così che mantenga il giusto sapore, dolce e delicato.

Lavare e asciugare la zucca e affettarla a spicchi uniformi facendo attenzione allo spessore delle fette: più saranno sottili, prima cuoceranno ma è necessario avere cura di controllarle per evitare che diventino troppo secche. Il consiglio è di realizzare fette dallo spessore di 3-4 centimetri.

Disporre le fette, distanziate, su una teglia precedentemente rivestita di carta da forno. Alla teglia aggiungerete l'aglio a pezzettoni (da rimuovere prima di servire), il sale e il pepe, e l'olio, abbastanza da consentire una cottura saporita. Alla teglia unirete in questo passaggio anche le spezie da scegliere in totale libertà, a seconda delle vostre preferenze. Rosmarino, timo, salvia e prezzemolo sono condimenti aromatici molto classici ma potrete personalizzare la ricetta in molti modi. In questo passaggio è possibile aggiungere qualche altro ingrediente alla versione tradizionale: il più veloce è il pangrattato, da cospargere sulla zucca per una croccante variante gratinata.

La zucca cuoce per circa mezz'ora col forno caldo a 180°; trascorso il tempo di cottura, basterà fare la prova con la forchetta e stabilire se è tenera abbastanza da essere servita, fredda o calda, da sola o accanto ad un secondo.