Risotto con barbabietola e gorgonzola, la ricetta del primo piatto

Il risotto con barbabietola e gorgonzola è un primo piatto gustoso e originale, adatto alla stagione autunnale. Offre colori e sapori differenti rispetto al solito, ma molto equilibrati. Ricordiamo inoltre che la barbabietola rossa è una verdura con tante proprietà benefiche, ricca di minerali come il ferro e di vitamine che la rendono un alimento molto utile per le persone anemiche. Questo tubero contiene anche gli antociani, antiossidanti che aiutano a combattere le malattie degenerative e la comparsa del tumore. Il risotto con barbabietola e gorgonzola si prepara in mezzora, molto facilmente. Vediamo come.

Ingredienti per 4 persone 320 g di riso Carnaroli

200 g di gorgonzola stagionato

40 g di burro

100 g di grana padano grattugiato

2 piccole barbabietole cotte

mezzo bicchiere di vino

sale q.b. Risotto con barbabietola e gorgonzola, preparazione approfondimento Risotto ai funghi porcini, la ricetta del classico primo piatto Per prima cosa tagliate le barbabietole a pezzetti e frullatele fino ad ottenere una crema. Fate tostare il riso a secco in una casseruola per qualche minuto, quindi sfumate con il vino bianco. Aggiungete un mestolo di acqua calda, mescolate e portate a cottura il risotto, aggiungendo acqua calda ogni volta che vedete il riso asciutto. A pochi minuti dalla fine della cottura aggiungete il parmigiano, il burro e la purea di barbabietola. Mescolate e, a cottura ultimata, togliete il riso dal fuoco e passate al gorgonzola. Basterà semplicemente tagliarlo a cubetti e metterne metà nel riso per mantecare. Ora mescolate per ottenere un riso cremoso, regolando di sale. Impiattate e completate aggiungendo su ogni piatto altro gorgonzola tagliato a cubetti.