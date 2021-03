Le migliori 3 ricette per risotti veloci e facili da preparare

Sia che dobbiate stupire un ospite speciale, sia per un gustare una pietanza più raffinata, queste ricette per il risotto fanno per voi

Ecco allora come procedere per un risotto davvero speciale.

La sua preparazione richiede un po’ di attenzione per non sbagliare la cottura , ma di sicuro il risultato può essere di grand gourmet!

Rosolare in olio la cipolla, l’aglio, il peperone e il pomodoro tagliati a pezzi piccolissimi e cuocerli a fuoco medio per circa 20 minuti.

Bollire il riso in abbondante acqua salata, scolarlo e versarlo in una padella con poco olio e farlo dorare per cinque minuti. Quindi spegnere il fuoco.

Risotto alla zucca con salvia

Tempo di esecuzione: 30 minuti

Ingredienti per 4 persone:

250 di riso

400 grammi di zucca pulita

2 scalogni

una decina di foglie di salvia

1 dl di brodo vegetale

10 gr di grana grattugiato

10 gr di burro

noce moscata

sale e pepe

Tagliare la zucca a cubetti e gli scalogni a fette molto sottili.

In una casseruola piuttosto larga far sciogliere il burro aggiungendo gli scalogni e la zucca.

Far rosolare a fiamma bassa per 5-6 minuti mescolando in continuazione, finché lo scalogno non sarà diventato trasparente.

Unire il riso facendolo tostare per qualche secondo; versare il brodo bollente, un mestolo alla volta portando a cottura il risotto per altri 15-18 minuti.

Aggiungere il grana, la noce moscata e il pepe lasciando riposare il risotto per 2 minuti.

Decorare con foglioline di salvia direttamente nei piatti.

Risotto con melone

Tempo di esecuzione: 30 minuti

Ingredienti per 4 persone:

320 gr di riso Carnaroli

300 gr di polpa di melone (possibili varianti: arancia e melagrana)

1 cipolla

50 gr di grana padano grattugiato

1 dl di brodo vegetale

poca scamorza affumicata

vino bianco secco q.b.

olio, sale e pepe.

Dopo aver sbucciato e privato dei semi un melone maturo, tagliare la polpa a cubetti. Soffriggere per pochi minuti in poco olio la cipolla tritata finemente.

Aggiungere il riso, tostarlo, quindi sfumarlo con il vino bianco.

Non appena il vino sarà evaporato, aggiungere un mestolo di brodo e amalgamare. Aggiungere altro brodo quando necessario e, mescolando spesso, far cuocere il risotto.

Poco prima del termine della cottura unire la scamorza affumicata tagliata a cubetti e il melone mescolando bene.

A piacere aggiungere grana grattugiato e pepe e servire subito.

Gli esperti dell’uso della pentola a pressione potranno dimezzare i tempi di cottura.