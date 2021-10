Risotto ai funghi porcini, la ricetta del classico primo piatto

Gustosi e irresistibili, i funghi porcini sono una delle prelibatezze della stagione autunnale. I funghi sono tipici dei mesi caratterizzati da forte umidità e i porcini, nello specifico, sono una varietà disponibile in autunno . Quando l'estate si presenta particolarmente piovosa, questi funghi spuntano già a settembre e la raccolta, normalmente, procede fino ai primi di novembre. I porcini sono molto diffusi nel territorio italiano e la caccia al fungo può essere un divertente passatempo per trascorrere qualche ora all'aria aperta facendo attenzione, sempre, a praticarla in compagnia di qualche esperto che sappia dare indicazioni precise sulle varietà commestibili.

La ricetta dei funghi porcini da provare in questa stagione prevede l'utilizzo di funghi freschi ; nel resto dell'anno, è possibile portare in tavola comunque questo piatto facendo scorta di porcini secchi. Facilmente reperibili sul mercato, quelli di buona qualità mantengono inalterato l'aroma naturale garantendo il tipico profumo selvatico al vostro primo piatto. I tempi di preparazione del risotto ai funghi porcini sono davvero brevi, per questo vale la pena sperimentare questa ricetta facile per cui occorre circa mezz'ora del vostro tempo. Ottima sia a pranzo che a cena, sarà la vera svolta dei menu della stagione fredda.

Ricetta e preparazione del risotto ai funghi porcini per 4 persone

450 gr di riso Carnaroli

6/7 funghi porcini freschi di dimensione medio-grande

60 grammi di burro

½ bicchiere abbondante di vino bianco

1 scalogno medio

olio di oliva extravergine

sale e pepe

parmigiano reggiano

(a parte) 2 tazze abbondanti di brodo vegetale



Per prima cosa, pulire i funghi senza acqua, eliminando la terra delicatamente e avendo cura di rimuovere le arti molli o legnose. Con un coltello, raschiare via la superficie dei gambi.

In una casseruola dai bordi alti, far soffriggere lo scalogno affettato finemente con l'olio, aggiungere il riso e farlo tostare per qualche minuto. In seguito, aggiungere il vino bianco e lasciarlo sfumare, girando con delicatezza. Dopo qualche minuto, completare la cottura del riso con la tecnica comunemente suggerita per qualsiasi risotto, ovvero, bagnandolo con del brodo vegetale, preparato a parte o acquistato già pronto; nel frattempo, regolare di sale. Mentre il riso cuoce, aggiungere ogni tanto una manciata di funghi che avrete tagliato a dadini o a fette sottili, in base al vostro gusto. Continuare a cuocere il riso rimescolando ogni tanto fino alla consistenza giusta, non troppo liquido ma ben amalgamato.

A fuoco spento, aggiungere burro, parmigiano reggiano, pepe o noce moscata e del prezzemolo tritato finemente, se lo preferite.