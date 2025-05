Topps celebra il calcio femminile: viaggio tra collezionismo e cultura

Per celebrare l’arrivo di Women’s Euros 2025 Sticker Collection, la linea di figurine targata Topps dedica una collezione di carte alle calciatrici europee, condensando in 308 figurine lo spirito, l’energia e il talento delle 16 nazioni qualificate. L'azienda ha anche organizzato un talk per per analizzare l’evoluzione del calcio femminile in Italia e in Europa ascolta articolo

Manca poco più di un mese all’inizio della 14esima edizione del campionato europeo femminile di calcio, previsto dal 2 luglio in Svizzera. Per vivere al meglio il torneo, tutti gli appassionati e i tifosi di ogni età potranno scaldare i motori con la nuova collezione ufficiale di sticker UEFA Women’s EUROS 2025 targata Topps. In un momento di grande entusiasmo per il torneo europeo di calcio al femminile - che ha già registrato la cifra record di 550.000 biglietti venduti - l’iconica collezione Topps, infatti, ha deciso di rendere omaggio alla straordinaria ascesa del calcio femminile nel Vecchio Continente e non solo, condensando in ben 308 figurine lo spirito, l’energia e il talento delle 16 nazioni qualificate.

Le nuove carte La collezione, già disponibile in edicola e in oltre 300 ipermercati e supermercati, è composta da diverse categorie di figurine: dalle National Team Badges, con gli stemmi delle nazionali, fino alle Euro Legend e Euro Hotshot, per arrivare alle Shining Star Sticker, che rappresentano le migliori giocatrici del campionato, e molto altro ancora.