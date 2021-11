Cassoeula, la ricetta tipica lombarda spiegata passo per passo

La cassoeula: tra tradizioni e varianti

approfondimento

Pizzoccheri alla valtellinese, la ricetta originale della tradizione

La preparazione della cassoeula lombarda è connessa alla festa di Sant’Antonio Abate, che il 17 gennaio viene celebrato in tutta Italia. Il santo è legato al mondo contadino, protettore degli animali e delle campagne e al suo cospetto, fin dal Medioevo, venivano portati gli animali per cercare la sua benedizione. È in questo periodo che si inseriva la macellazione del maiale e la raccolta delle prime verze: da qui, l’origine della gustosa cassoeula. Come però spesso accade con le ricette dalle radici antiche, le varianti sono innumerevoli. A Como per esempio si sfuma con il vino bianco, omettendo i piedini del maiale, mentre a Novara viene aggiunta carne d’oca al piatto. Se in Brianza si accompagna alla polenta, a Bergamo il piatto deve essere ben asciutto e a Pavia si utilizzano solamente le puntine. In ogni caso, il risultato è sempre un piatto sostanzioso, ricco di storia e gustoso, perfetto per il pranzo di una fredda domenica invernale, accompagnato magari da un vino rosso corposo. Vediamo come prepararla passo per passo secondo la ricetta originale.

Ingredienti per preparare la cassoeula

1,5 kg di verza

50 gr Sedano

50 gr Carote

120 gr Cipolle

900 gr costine di maiale (o puntine)

600 gr salamini verzini

300 gr salsiccia

200 gr cotenna di suino

500 gr piedino di suino

200 ml di brodo di carne

olio extravergine

sale fino

vino bianco

Procedimento per preparare la cassoeula

Per preparare la cassoeula, prendere il piedino di maiale e tagliarlo in due nel senso della lunghezza. Prendere la cotenna e raschiare l’interno per togliere il grasso in eccesso. Far bollire quindi in acqua per circa un’ora e nel frattempo tritare sedano, carote e cipolla. Metterli a soffriggere in un tegame largo, dai bordi alti, insieme all’olio e versare un mestolo del brodo della cotenna e dei piedini. Prendere quindi la salsiccia e tagliarla in pezzetti piccoli. Unire al soffritto la salsiccia, le costine e i salamini e far rosolare bene la carne. Quando è ben rosolata, sfumare con vino bianco e, una volta sfumato, togliere la carne dal tegame e riporla in una ciotola a parte. Prendere la verza, sfogliarla ed eliminare la parte bianca più dura. Tagliare le foglie in modo grossolano e porle a cuocere nel tegame precedentemente usato per la carne e mescolare, facendo perdere acquosità alla verdura. Dopo circa 15 minuti, unire alla verza le costine, le salsicce e i salamini messi da parte. Scolare il piedino e la cotenna del maiale dal brodo e ridurre la cotenna in piccole listarelle. Unirla insieme al piedino nel tegame, aggiungere un mestolo di brodo non appena si asciuga troppo e lasciar cuocere a fuoco lento per circa un’ora. Servire la cassoeula come piatto unico, accompagnata da pane tostato o da polenta fumante.