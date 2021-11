Castagnaccio morbido, la ricetta della nonna

Arriva l’autunno e con le foglie ingiallite, compaiono anche le prime castagne: quale dolce migliore per celebrare la stagione del tradizionale castagnaccio morbido? Scopriamo insieme come prepararlo secondo la ricetta della nonna ascolta articolo Condividi

Il castagnaccio è un dolce morbido e umido tipico della cucina povera toscana, ma diffuso anche nelle tradizioni regionali di Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna. Dagli ingredienti estremamente semplici, il castagnaccio è diventato negli anni una coccola dolce amata da grandi e piccoli in tutto il territorio italiano. Naturalmente senza glutine e senza lattosio, vegano per tradizione, risulta una ricetta adatta a tutti e pronta in un attimo. Della semplicità il castagnaccio fa la sua bandiera: tra gli ingredienti annovera principalmente castagne, pinoli e uvetta. Secondo alcune fonti, la Toscana è la sua patria: un certo Pilade da Lucca lo avrebbe inventato nel 1553 e da qui, si sarebbe poi diffuso facilmente in tutta la zona appenninica, fornendo una merenda semplice, ma gustosa ai suoi abitanti.

Castagnaccio morbido: tra varianti e tradizione approfondimento Le migliori 3 ricette con le castagne da provare Proprio per la sua semplicità, il castagnaccio risulta anche estremamente versatile. Molte infatti sono le varianti regionali, che prevedono l’aggiunta di noci, scorze d’arancia, semi di finocchio, mele, amaretti o latte al posto dell’acqua, per renderlo più sostanzioso. Tuttavia, la ricetta tradizionale, quella della nonna, ammette solamente uvetta, pinoli, farina di castagne, acqua, olio di oliva e un mazzetto di rosmarino. Solamente nel 1800 si è iniziato ad aggiungere lo zucchero per incontrare i gusti più raffinati, ma la ricetta originale non ne prevedeva l’aggiunta: non era infatti un prodotto presente nelle dispense più povere. Al contrario, il castagnaccio è proprio il simbolo del dolce semplice, nato da ciò che la natura offre più in abbondanza. In una sola ricetta sono racchiusi tutti i colori e i profumi di una stagione e di un territorio. Protagonista di feste e sagre della zona appenninica, il castagnaccio morbido è un ospite sfizioso, ma discreto, perfetto per un dolce spuntino o un dessert a fine pranzo in compagnia.