Un poeta contro gli stereotipi: Turchetta racconta Dino Campana

È uno dei poeti più conosciuti del Novecento italiano, anche grazie alla sua vicenda biografica. E tuttavia proprio la sua biografia - se ha contribuito a renderlo un autore immediatamente riconoscibile - ha finito in qualche modo per imprigionarrne il talento, trasformandolo in un emblema o in una metafora. A Dino Campana è dedicata la nuova puntata di "Incipit", la rubrica di libri di Sky TG24. Lo spunto è la pubblicazione del Meridiano Mondadori che ne raccoglie l’opera in versi e in prosa per le cure di Gianni Turchetta, che in questa puntata ne racconta il talento e il persistente fraintendimento da parte della critica.

L'intervista è disponibile anche come podcast in tutte le principali piattaforme cercando la rubrica "Tra le righe" o selezionando l'episodio nella playlist che si trova qui sotto.