Cyber Monday, ecco quali sono le offerte più attese

Il Cyber Monday si avvicina. Alla mezzanotte del 26 novembre scatteranno gli sconti, soprattutto per l'elettronica. La corsa all'acquisto si concentrerà al mattino e nel tardo pomeriggio, al termine della giornata lavorativa. Ma per catturare gli sconti ci si può già muovere ed esplorare siti e piattaforme di e-commerce a caccia di offerte.

Elettronica regina del lunedì cibernetico

Come da tradizione, le grandi piattaforme di e-commerce generaliste e i siti delle catene specializzate in elettrodomestici ed elettronica attireranno traffico e offriranno sconti importanti. Amazon ha da poco portato in Italia la linea di dispositivi Echo che si connettono all'assistente personale Alexa e, visto il battage pubblicitario che campeggia sulla homepage da settimane, è possibile che i "maggiordomi digitali" possano usufruire del Cyber Monday. Molti utenti hanno probabilmente atteso la settimana degli sconti per decidere quale smartphone acquistare. Negli ultimi mesi c'è stata un'infornata di nuove uscite: iPhone, Samsung, Huawei, Google Pixel. Gli sconti più consistenti, però, potrebbero arrivare dagli smartphone meno recenti. Molti osservatori hanno notato che il 2018 non è stato un anno di grandi balzi tecnologici. Puntare su smartphone del 2017 potrebbe essere un buon compromesso tra performance e prezzo. Occhi aperti per cogliere le offerte migliori, anche su nuovi laptop e tablet, non solo sulle piattaforma ma anche sui siti delle imprese. A caccia di occasioni anche gli appassionati di videogiochi: potrebbero spuntare offerte su Nintendo Switch, PlayStation e XboX. Più che alla console, potrebbero esserci ribassi su titoli e accessori, come i controller. Anche se è passata la febbre dello scorso anno (o forse proprio per questo) potrebbero esserci saldi sugli hoverboard.

Viaggi e abbigliamento

Rispetto agli anni scorsi, il Cyber Monday ha allargato il proprio perimetro. Ormai stanno diventando una consuetudine gli acquisti di articoli di abbigliamento, sia sulle piattaforme di e-commerce specializzate, come Zalando e Yoox, sia sui siti dei singoli marchi (da Nike a Converve, da Desigual a Puma fino a Terranova e Cisalfa). Scatteranno occasioni anche per chi ama viaggiare. Ryanair aprirà gli sconti durante il Black Friday. Ma oltre ai siti delle compagnie aeree, potrebbe essere utile esplorare anche i motori di ricerca di settore, come Expedia, eDreams e Volagratis e le società che offrono cofanetti-viaggio.

Come scegliere le occasioni migliori

Per approfittare delle promozioni online, soprattutto se si ha un obiettivo preciso, sarebbe utile muoversi con un po' di anticipo. Quasi tutte le piattaforme hanno una “lista dei desideri”, cioè un cofanetto virtuale dove conservare gli articoli cui si è interessati. In questo modo sarà possibile tenerli sempre sotto controllo, ricevere notifiche se il loro prezzo cala e acquistarli in pochi clic. Già in queste ore sono disponibili dei codici sconto offerti da siti come Cyber-monday.sale. Senza dimenticare che diversi siti adottano ribassi senza soluzione di continuità tra Black Friday (il 23 novembre) e Cyber Monday (tre giorni dopo).